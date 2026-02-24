L'Equipe: Мбаппе из-за травмы пропустит матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе из-за проблем с левым коленом не примет участия в ответном матче с «Бенфикой» в стыковом раунде Лиги чемпионов, сообщает L'Еquipe.

Ранее издание информировало о том, что 27-летний француз во вторник был вынужден досрочно покинуть тренировку команды, поскольку испытывал боли в колене, которое травмировал еще в декабре.

Отмечается, что Мбаппе прошел несколько тестов, по итогам которых стало ясно, что футболист не сможет сыграть против «Бенфики» 25 февраля. Также форвард, вероятно, пропустит матчи с «Хетафе» (2 марта) и «Сельтой» (7 марта) в чемпионате Испании.

Первая игра между «Реалом» и «Бенфикой» в Лиге чемпионов прошла 17 февраля в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных».

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