Форвард «Милана» Ребич пропустит игру Лиги чемпионов против «Атлетико»
Нападающий «Милана» Анте Ребич пропустит матч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Атлетико», сообщает Football Italia.
28-летний хорват не успеет восстановиться от мышечного повреждения, из-за которого он не смог выйти на поле в игре 13-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (3:4).
В сезоне-2021/22 Ребич провел 11 матчей за «Милан», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Матч «Атлетико» — «Милан» состоится в среду, 24 ноября, начало встречи — в 23.00 (мск).
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/milan-rebic-out-against-atletico-madrid-tomori-in-doubt/
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