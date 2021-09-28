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Форвард «Мальме» Чолак: «После матча с «Зенитом» пообщаемся с Ловреном»

18:56
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Нападающий «Мальме» Антонио Чолак рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». После игры он хочет пообщаться с Деяном Ловреном.

— Ваш соотечественник Деян Ловрен выздоровел и может сыграть с «Мальме». Вы рады?

— Да, я рад слышать, что он вновь здоров. Я видел, что Деян не играл в последних матчах. Когда мы вместе были в расположении сборной, шутили о предстоящих играх. Я знал, что это будет непростая игра. На поле у нас не будет дружбы, но после игры мы с Ловреном пообщаемся. Надеюсь, что мы победим.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени.

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Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры