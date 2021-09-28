Форвард «Мальме» Чолак: «После матча с «Зенитом» пообщаемся с Ловреном»

Нападающий «Мальме» Антонио Чолак рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». После игры он хочет пообщаться с Деяном Ловреном.

— Ваш соотечественник Деян Ловрен выздоровел и может сыграть с «Мальме». Вы рады?

— Да, я рад слышать, что он вновь здоров. Я видел, что Деян не играл в последних матчах. Когда мы вместе были в расположении сборной, шутили о предстоящих играх. Я знал, что это будет непростая игра. На поле у нас не будет дружбы, но после игры мы с Ловреном пообщаемся. Надеюсь, что мы победим.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени.