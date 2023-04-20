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Сегодня, 17:22

Форвард «Интера» Мартинес поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов с «Миланом»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал скорую встречу с «Миланом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Дерби с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов? Это будет невероятный матч, все игроки это понимают. На данный момент нам нужно сосредоточиться на чемпионате, так как нам необходимо набирать очки. Хочу ли я выиграть Лигу чемпионов вместе с чемпионатом мира? Конечно, ведь я играю в футбол ради того, чтобы побеждать», — цитирует Мартинеса журналист Николо Скира в социальных сетях.

Первый матч между командами пройдет в Мадриде 9 мая. В параллельной паре полуфинала Лиги чемпионов встречаются «Милан» и «Интер».

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Лаутаро Мартинес
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