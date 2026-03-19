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19 марта, 07:54

Кейн — о встрече с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов: «Бавария» никого не боится»

Алина Савинова

Форвард «Баварии» Харри Кейн поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В 1/8 финала мюнхенцы по сумме двух матчей победили «Аталанту» (10:2). 32-летний Кейн был признан лучшим игроком ответной игры с итальянской командой (4:1), которая прошла 18 марта на «Алльянц Арене» в Мюнхене.

«Следующий соперник очень трудный. Когда играешь против «Реала» в Лиге чемпионов, всегда стоит ожидать сложного противостояния. Мы будем готовы. Мы никого не боимся. Знаем, что будет тяжело. Нам нужно продолжать в том же духе благодаря уверенности, которую мы получили в матче с «Аталантой» и этом сезоне», — приводит пресс-служба «Баварии» слова Кейна.

Мохаммед Салах празднует гол вместе с&nbsp;Домиником Собослаи.«Ливерпуль» растоптал «Галатасарай», Салах и Кейн забили 50-е голы, «Атлетико» пришлось волноваться в Лондоне

В четвертьфинал Лиги чемпионов также вышли «ПСЖ», «Ливерпуль», «Барселона», «Атлетико», «Арсенал» и «Спортинг». Матчи этой стадии пройдут 7-8 и 14-15 апреля.

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Харри Кейн
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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