Кейн — о встрече с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов: «Бавария» никого не боится»

Форвард «Баварии» Харри Кейн поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В 1/8 финала мюнхенцы по сумме двух матчей победили «Аталанту» (10:2). 32-летний Кейн был признан лучшим игроком ответной игры с итальянской командой (4:1), которая прошла 18 марта на «Алльянц Арене» в Мюнхене.

«Следующий соперник очень трудный. Когда играешь против «Реала» в Лиге чемпионов, всегда стоит ожидать сложного противостояния. Мы будем готовы. Мы никого не боимся. Знаем, что будет тяжело. Нам нужно продолжать в том же духе благодаря уверенности, которую мы получили в матче с «Аталантой» и этом сезоне», — приводит пресс-служба «Баварии» слова Кейна.

В четвертьфинал Лиги чемпионов также вышли «ПСЖ», «Ливерпуль», «Барселона», «Атлетико», «Арсенал» и «Спортинг». Матчи этой стадии пройдут 7-8 и 14-15 апреля.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max