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31 мая 2025, 23:55

Форвард дортмундской «Боруссии» Гирасси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2024/25

Серу Гирасси.
Фото AFP

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2024/25.

Форвард забил 13 голов в 14 матчах турнира.

Второе место в списке занял нападающий «Баварии» Харри Кейн (11 голов в 13 играх), на третьей строчке — форвард «Интера» Лаутаро Мартинес (9 голов в 14 матчах).

Победителем Лиги чемпионов-2024/25 стал «ПСЖ», разгромивший в финале «Интер» (5:0). Парижане выиграли турнир впервые в своей истории.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
Серу Гирасси
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