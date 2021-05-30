Форвард «Челси» Жиру показал, как завтракает с кубком Лиги чемпионов
13:58
Нападающий «Челси» Оливье Жиру опубликовал у себя в Twitter фотографии с кубком Лиги чемпионов.
На фото футболист завтракает с трофеем.
«Завтракаю с моей новой крошкой», — написал Жиру.
Breakfast with my new baby ??? pic.twitter.com/20G7Bytk71— Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) May 30, 2021
Вчера, 29 мая «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов и выиграл турнир во второй раз в истории.
Читайте также
5
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю