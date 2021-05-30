Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Форвард «Челси» Жиру показал, как завтракает с кубком Лиги чемпионов

13:58
Оливье Жиру завтракает с кубком Лиги чемпионов. Фото Twitter
Оливье Жиру завтракает с кубком Лиги чемпионов. Фото Twitter
Теги:

Нападающий «Челси» Оливье Жиру опубликовал у себя в Twitter фотографии с кубком Лиги чемпионов.

На фото футболист завтракает с трофеем.

«Завтракаю с моей новой крошкой», — написал Жиру.

Вчера, 29 мая «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов и выиграл турнир во второй раз в истории.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира
Хабиб отреагировал на слова Чимаева «мы и его порвем»
Дубль Толчинского помог России обыграть Швейцарию на ЧМ
Чемпионат мира по хоккею-2021, расписание матчей 30 мая: Италия — Канада и другие игры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры