Форвард «Челси» Жиру показал, как завтракает с кубком Лиги чемпионов

Нападающий «Челси» Оливье Жиру опубликовал у себя в Twitter фотографии с кубком Лиги чемпионов.

На фото футболист завтракает с трофеем.

«Завтракаю с моей новой крошкой», — написал Жиру.

Breakfast with my new baby ??? pic.twitter.com/20G7Bytk71 — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) May 30, 2021

Вчера, 29 мая «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов и выиграл турнир во второй раз в истории.