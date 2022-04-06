«Бенфика» хотела добиться большего». Нуньес — о поражении в матче с «Ливерпулем»
Нуньес прокомментировал поражение «Бенфики» в матче с «Ливерпулем»
Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес подвел итоги первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:3).
«Мы хотели добиться большего, но не получилось. Мы не утратили уверенности, что хорошо было видно во втором тайме. «Ливерпуль» — классная команда, но мы ее не боимся. Будем работать, чтобы добиться хорошего результата в ответной встрече», — приводит слова Нуньеса официальный сайт УЕФА.
Ответная игра «Ливерпуль» — «Бенфика» состоится 13 апреля на «Энфилде». Начало — в 22.00 мск.
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