Мюллер о «Манчестер Сити»: «Первая игра Пепа против «Баварии» — я счастлив»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о предстоящих матчах с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впервые сыграет против мюнхенцев после ухода из немецкого клуба.

«Пеп давно покинул «Баварию», и теперь у нас первая игра против его команды. Мы счастливы. Наверное, «Сити» был самым трудным соперником из тех, кого мы могли получить.

Это чрезвычайно стабильная команда, которая из года в год собирает хороших игроков и [которые] находятся на одной волне друг с другом. Это будут захватывающие матчи. Я рад, что возвращение состоится в Мюнхене», — цитирует Мюллера Marca.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.

Полуфиналы пройдут 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая.

Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. Хозяином решающего матча станет команда из полуфинала с участием «Реала» или «Челси» и «Ман Сити» или «Баварии».