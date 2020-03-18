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Форвард «Барселоны» в домашних условиях сыграл в Лиге чемпионов

18 марта 2020, 23:18
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт опубликовал в Twitter новое видео, на котором 28-летний датский футболист вместе с детьми стоит на лужайке своего дома под музыку гимна Лиги чемпионов.

«День матча Лиги чемпионов, домашняя версия», — подписал видео Брэйтуэйт.

18 марта должен был пройти ответный матч между «Барселоной» и «Наполи». Позже стало известно, что игра не состоится по решению УЕФА в связи с распространением коронавируса.

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