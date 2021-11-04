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Форвард «Аякса» после того, как врезался пахом в штангу: «Надеюсь, штанга в порядке»

Форвард «Аякса» пошутил над тем, что врезался пахом в штангу во время матча Лиги чемпионов
13:36
Душан Тадич. Фото Twitter
Душан Тадич. Фото Twitter
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Нападающий «Аякса» Душан Тадич пошутил по поводу инцидента, который произошел с ним во время матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).

После своего гола серб ударился пахом о штангу.

«Нужно несколько «мячей», чтобы выиграть в Дортмунде. Надеюсь, что штанга в порядке», — написал у себя в Twitter Тадич.

«Аякс» лидирует в группе C с 12 очками в 4 матчах.

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Иван Торопцев все материалы автора

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