Форвард «Аякса» после того, как врезался пахом в штангу: «Надеюсь, штанга в порядке»
Форвард «Аякса» пошутил над тем, что врезался пахом в штангу во время матча Лиги чемпионов
13:36
Нападающий «Аякса» Душан Тадич пошутил по поводу инцидента, который произошел с ним во время матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).
После своего гола серб ударился пахом о штангу.
«Нужно несколько «мячей», чтобы выиграть в Дортмунде. Надеюсь, что штанга в порядке», — написал у себя в Twitter Тадич.
It takes some balls to win in Dortmund.— Du?an Tadi? (@DT10_Official) November 3, 2021
Hope the post is ok. ??
COME ON AJAX! ??? pic.twitter.com/oqCojIYVGy
«Аякс» лидирует в группе C с 12 очками в 4 матчах.
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