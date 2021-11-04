Форвард «Аякса» после того, как врезался пахом в штангу: «Надеюсь, штанга в порядке»

Нападающий «Аякса» Душан Тадич пошутил по поводу инцидента, который произошел с ним во время матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).

После своего гола серб ударился пахом о штангу.

«Нужно несколько «мячей», чтобы выиграть в Дортмунде. Надеюсь, что штанга в порядке», — написал у себя в Twitter Тадич.

It takes some balls to win in Dortmund.

Hope the post is ok. ??



COME ON AJAX! ??? pic.twitter.com/oqCojIYVGy — Du?an Tadi? (@DT10_Official) November 3, 2021

«Аякс» лидирует в группе C с 12 очками в 4 матчах.