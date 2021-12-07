Форвард «Аякса» Алле забил во всех 6 матчах группового турнира Лиги чемпионов и повторил рекорд Роналду

Нападающий «Аякса» Себастьен Алле отметился голом в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Спортинга». На восьмой минуте он реализовал пенальти.

6 — S?bastien Haller is only the second player in UEFA Champions League history to score in all six matches of a single group stage, after Cristiano Ronaldo in 2017-18. Remarkable. pic.twitter.com/sTw0swWD3c — OptaJoe (@OptaJoe) December 7, 2021

Ивуарийский форвард забил во всех шести матчах группового турнира. Он повторил рекорд форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Opta. Португальцу это удалось в сезоне-2017/18, когда он выступал за «Реал».

После первого тайма «Аякс» ведет 2:1.