Форвард «Аякса» Алле забил во всех 6 матчах группового турнира Лиги чемпионов и повторил рекорд Роналду
7 декабря, 23:59
Нападающий «Аякса» Себастьен Алле отметился голом в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Спортинга». На восьмой минуте он реализовал пенальти.
6 — S?bastien Haller is only the second player in UEFA Champions League history to score in all six matches of a single group stage, after Cristiano Ronaldo in 2017-18. Remarkable. pic.twitter.com/sTw0swWD3c— OptaJoe (@OptaJoe) December 7, 2021
Ивуарийский форвард забил во всех шести матчах группового турнира. Он повторил рекорд форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Opta. Португальцу это удалось в сезоне-2017/18, когда он выступал за «Реал».
После первого тайма «Аякс» ведет 2:1.
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