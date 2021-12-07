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Форвард «Аякса» Алле забил во всех 6 матчах группового турнира Лиги чемпионов и повторил рекорд Роналду

7 декабря, 23:59
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Нападающий «Аякса» Себастьен Алле отметился голом в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Спортинга». На восьмой минуте он реализовал пенальти.

Ивуарийский форвард забил во всех шести матчах группового турнира. Он повторил рекорд форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Opta. Португальцу это удалось в сезоне-2017/18, когда он выступал за «Реал».

После первого тайма «Аякс» ведет 2:1.

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Евгений Петров все материалы автора

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