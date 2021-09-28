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Форвард «Аякса» Алле установил новый рекорд Лиги чемпионов.

21:23
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Нападающий «Аякса» Себастьен Алле стал рекордсменом Лиги чемпионов. Он забил в матче против «Бешикташа».

В предыдущем матче со «Спортингом» (5:1) он сделал покер. Этот матч стал для него дебютным в турнире.

Таким образом, ивуариец забил пять мячей в своих первых двух матчах в Лиге чемпионов. Это новый рекорд турнира.

По ходу матча «Аякс» ведет 2:0.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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