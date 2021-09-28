Форвард «Аякса» Алле установил новый рекорд Лиги чемпионов.

Нападающий «Аякса» Себастьен Алле стал рекордсменом Лиги чемпионов. Он забил в матче против «Бешикташа».

5 — Ajax striker S?bastien Haller has now scored five goals in the UEFA Champions League; the most ever by a player in his first two appearances in the competition. Famous. pic.twitter.com/A6PpSBpVzp — OptaJoe (@OptaJoe) September 28, 2021

В предыдущем матче со «Спортингом» (5:1) он сделал покер. Этот матч стал для него дебютным в турнире.

Таким образом, ивуариец забил пять мячей в своих первых двух матчах в Лиге чемпионов. Это новый рекорд турнира.

По ходу матча «Аякс» ведет 2:0.