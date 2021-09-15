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Форвард «Аякса» Алле сделал покер в своем дебютном матче в Лиге чемпионов

15 сентября 2021, 23:36
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Нападающий «Аякса» Себастьен Алле забил четыре мяча в матче первого тура Лиги чемпионов против «Спортинга». На данный момент его команда ведет 5:1. Ивуариец впервые в своей карьере играет в ЛЧ.

Как сообщает Opta, Aлле стал вторым игроком, которому покорилось подобное достижение в первом матче в Лиге чемпионов. Ранее это удавалось только форварду «Милана» Марко ван Бастену в матче против «Гетеборга» в 1992 году.

У «Аякса» также отличился Стивен Бергхайс. В составе «Спортинга» гол в активе Паулинью.

Спортинг — Аякс

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Евгений Петров все материалы автора

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