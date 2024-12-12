Фонсека остался недоволен «Миланом» несмотря на победу над «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал победу команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (2:1).

«Я человек, который не может быть доволен одним лишь результатом. Самое главное, что мы победили и находимся в хорошей позиции, но я такой, какой есть: я недоволен выступлением команды», — цитирует Фонсеку пресс-служба УЕФА.

«Милан» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице, «Црвена Звезда» с 3 очками идет 31-й.