Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Балогун: «Для «Монако» главное — хорошо начать ответную игру с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Фоларин Балогун.
Фото AFP

Нападающий «Монако» Фоларин Балогун прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:3) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Монако» хорошо начал матч. Если б кто-то сказал, что после первых 20 минут мы будем вести 2:0, с радостью бы согласились на такой вариант. Но важно не то, как ты начинаешь, а как ты заканчиваешь. Мы немного обозлены, но все еще в игре. Теперь надо думать об ответном матче. Все мы люди, так что все возможно. Было бы очень неправильно ехать на ответный матч с мыслью, что все окончено. Главное — хорошо начать ответную игру. Если забьем первыми, положение станет равным. Борьба еще точно не окончена», — цитирует официальный сайт УЕФА Балогуна.

Ответная игра пройдет в Париже через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23.00 по московскому времени.

&laquo;Монако&raquo; проиграл &laquo;ПСЖ&raquo;, ведя 2:0, Александр Головин (справа) получил красную карточку в&nbsp;начале второго тайма.Кошмар «Монако» и Головина: «ПСЖ» оформил камбэк с 0:2, у Александра второе удаление за четыре дня
Лига чемпионов. Стыковые матчи.
17 февраля, 23:00. Луи II (Монако)
Монако
2:3
ПСЖ
Источник: Официальный сайт УЕФА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Фоларин Балогун
Читайте также
Мохаммади опять сотворил чудо-ассист с помощью сальто, «Волге» помогла отставка тренера. Что происходит в Первой лиге после 9-го тура
Захарова указала на ожидание Германией повода для призывов к санкциям против РФ
Грушко заявил о желании Запада добиться военного превосходства в Арктике
Джокович проиграл 49-й ракетке мира в первом круге US Open-2026
«Заберу домой хотя бы этот трофей». Медведев вернулся на US Open и уже получил награду
Первый Ил-114-300 могут передать эксплуатанту до конца года
Популярное видео
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь от стыкового раунда до финального матча
Перес намерен подписать Майкла Олисе из «Баварии»
Сафонов образца этого сезона против Доннаруммы прошлого. Кто выступил лучше?
Кроос: «Энрике заменил Дембеле, своего лучшего игрока, на 65-й минуте полуфинала ЛЧ и никто не протестовал»
Дюгарри раскритиковал тренера «ПСЖ» Энрике за тактику с выносом Сафоновым мячей в аут
Сафонов о выходе «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Рад быть частью результата, влиять на игру напрямую»
Сафонов: «Остался один шаг до трофея. Увидимся в Будапеште, Лига чемпионов»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дуэ: «Не могу сказать, полностью ли «ПСЖ» контролирует ситуацию в противостоянии с «Монако»

Ковач: «Я очень доволен — «Боруссия» показала хороший футбол против «Аталанты»
Новости
RSS RSS
Все новости