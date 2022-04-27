Фоден повторил рекорд Руни в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» переиграл «Реал» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Автором одного из голов в составе победителей стал нападающий Фил Фоден. Для него этот мяч стал 9-м в главном еврокубковом турнире.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, только Уэйн Руни забивал столько же голов в Лиге чемпионов среди англичан в возрасте до 22 лет. 28 мая Фодену исполнится 22 года, поэтому он может еще побить этот рекорд.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.