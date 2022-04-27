Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:52

Фоден повторил рекорд Руни в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Манчестер Сити» переиграл «Реал» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Автором одного из голов в составе победителей стал нападающий Фил Фоден. Для него этот мяч стал 9-м в главном еврокубковом турнире.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, только Уэйн Руни забивал столько же голов в Лиге чемпионов среди англичан в возрасте до 22 лет. 28 мая Фодену исполнится 22 года, поэтому он может еще побить этот рекорд.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У России забрали чемпионат мира по хоккею-2023. Пустят ли туда нашу сборную вообще — неизвестно
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
«Пока это лишь одна игра». Лескотт — о победе «Сити» над «Реалом»
Харгривз доволен результатом первого матча «Сити» с «Реалом»
Макманаман считает, что «Манчестер Сити» выйдет в финал Лиги чемпионов
«У нас были шансы досрочно дожать мадридцев». Фоден — о победе над «Реалом»
Бензема объяснил, чего не хватило «Реалу» в матче с «Манчестер Сити»
Фердинанд считает, что «Манчестер Сити» выйдет в финал Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харгривз доволен результатом первого матча «Сити» с «Реалом»

«Пока это лишь одна игра». Лескотт — о победе «Сити» над «Реалом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости