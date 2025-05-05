Флик: «Когда мы начинали сезон, никто не имел ни малейшего представления о том, чего мы добьемся»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал достижения команды в этом сезоне.

«Когда мы начинали сезон, никто не имел ни малейшего представления о том, чего мы добьемся. Мы заработали два титула, а теперь нам предстоит еще одна важная неделя. Я хочу, чтобы мои игроки наслаждались собой и тем, как мы выступаем. Мы желаем наслаждаться игрой в футбол и хотим, чтобы болельщики наслаждались этим. Это здорово — тренировать такую команду», —цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

6 мая в Милане «Барселона» сыграет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Интера». Первая встреча между командами завершилась вничью — 3:3.