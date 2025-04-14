Флик — об ответном матче с «Боруссией»: «Мы покажем себя с наилучшей стороны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии».

«Наша цель — сыграть как можно лучше. Я обещаю, что мы покажем себя с наилучшей стороны. Фактор стадиона важен, поэтому мы должны быть сосредоточены и играть в футбол так, как хотим. Нам повезло, что у нас есть преимущество в счете, потому что завтрашний матч будет очень сложным. Я хочу, чтобы моя команда получила удовольствие от игры с одной из самых сильных команд Европы. Мы хотим сыграть хорошо и сохранить преимущество в четыре мяча, достигнутое в первом матче», — цитирует Флика AS.

Первый матч между командами завершился победой «Барселоны» со счетом 4:0.

Ответная встреча состоится 15 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.