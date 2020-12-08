Флик: «Смолов травмирован, но есть Эдер. Надо закрывать зоны»
15:58
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик перед матчем Лиги чемпионов с «Локомотивом» поделился мнением о сопернике.
— Ваше мнение о «Локомотиве».
— Сильный соперник. Отметил бы атакующую линию. Смолов травмирован, но есть Эдер — быстрый игрок, техничный, габаритный, хорош на втором этаже. Если соперник дает зоны, то «Локомотив» играет в хороший комбинационный футбол. Наша задача — закрывать зоны. (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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