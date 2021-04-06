Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал, чего он ожидает от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Он отметил важность голкипера Мануэля Нойера для команды.

«Финал Лиги чемпионов прошлого сезона? Это другой матч, у «ПСЖ» другая команда и другой тренер, — цитирует Флика официальный сайт УЕФА 6 апреля. — Но в целом с прошлогоднего финала не так много изменилось. Мы должны организованно сыграть, когда мяч у нас. При потере — быстро переходить в прессинг. Что касается атаки, хотим сыграть чуть увереннее и решительнее, чем против «Лейпцига».

У «ПСЖ» прочная оборона и, конечно, выдающиеся игроки впереди. Мы должны перерезать каналы доставки мяча к ним. Это также означает как можно быстрее прессинговать игрока с мячом. В прошлом финале Нойер сыграл блестяще. Будет ли это сидеть в голове у нападающих «ПСЖ»? Не знаю. Но иметь в рамке вратаря мирового класса — это наше преимущество».

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 7 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени.