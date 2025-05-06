Флик: «Я не хочу давить на игроков «Барселоны», они должны получать удовольствие»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик рассказал о подготовке к ответному полуфинальному матчу Лиги чемпионов против «Интера».

«Это то, о чем я уже говорил. Они должны наслаждаться завтрашней игрой. Играть на таком уровне, в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера», здорово. Я не хочу давить на своих игроков, они должны получать удовольствие. Я хочу, чтобы они были хорошо связаны, хорошо дополняли друг друга и играли в фантастическом стиле», — приводит слова Флика Barcablaugranes.

Первая встреча между «Барселоной» и «Интером» завершилась со счетом 3:3. Второй матч пройдет 6 мая и начнется в 22:00 мск.