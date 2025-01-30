Флик прокомментировал выход «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик после ничьей с «Аталантой» (2:2) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов прокомментировал выход команды в 1/8 финала.

«Мы сделали первый шаг в Лиге чемпионов, и это большой успех для команды и клуба. Следующий раунд будет очень трудным. Будут отличные матчи с большими клубами. Выиграть Лигу чемпионов — действительно одна из самых трудных задач. Это тяжело, но мы настроены позитивно. Будем бороться до конца сезона», — цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

«Барселона» набрала 19 очков, заняла 2-е место в турнирной таблице и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.