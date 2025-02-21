Флик поделился мыслями о возможной встрече «Барселоны» с «Реалом» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

Соперником сине-гранатовых в 1/8 финала турнира стала «Бенфика».

«В этом раунде нет легких соперников. Всех ждут только сложные матчи. Возможная встреча «Барселоны» с «Реалом» в финале? Сначала нам нужно выйти в финал. Это наша цель. Но сначала мы должны сыграть с «Бенфикой», а это очень хорошая команда», — заявил Флик на пресс-конференции.

«Барселона» и «Реал» попали в разные части сетки плей-офф Лиги чемпионов и могут встретиться только в финале. На стадии 1/8 финала турнира «сливочные» сыграют против «Атлетико».