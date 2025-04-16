Флик: «Барселона» заслужила выход в полуфинал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Каталонцы по сумме двух матчей победили дортмундскую «Боруссию» со счетом 5:3.

«Мы в полуфинале. [Выход в эту стадию] оценивался после двух матчей, поэтому мы заслужили это. «Боруссия» — прекрасная команда и заставила нас пережить тяжелые времена. Но мы прошли дальше, и это то, что имеет значение.

Сегодня «Барселона» не играла в свой лучший футбол. Но это также заслуга «Боруссии», которая была хороша. Достижения команды за последние недели феноменальны. Мы еще на один шаг ближе [к титулу], но все еще далеки от финиша», — цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

В 1/2 финала каталонцы встретятся с победителем пары «Бавария» — «Интер» (первый матч — 1:2).