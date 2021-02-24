Флик доволен командной игрой «Баварии» в матче с «Лацио»
01:53
Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Лацио» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) признался, что каждый игрок оправдал его ожидания. Также он добавил, что доволен игрой.
«В целом, сегодня каждый игрок оправдал мои ожидания. Мы показали очень хорошую командную игру. Мы с самого начала хотели оказывать давление на наших соперников. И это нам удалось. У нас был высокий процент выигранных единоборств, мы создавали моменты и показали хорошую реализацию. Мы очень довольны своей игрой», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.
Ответная встреча состоится в Германии 17 марта.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029471--lazio-vs-bayern/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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