Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Флик доволен командной игрой «Баварии» в матче с «Лацио»

01:53
Теги:

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Лацио» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) признался, что каждый игрок оправдал его ожидания. Также он добавил, что доволен игрой.

«В целом, сегодня каждый игрок оправдал мои ожидания. Мы показали очень хорошую командную игру. Мы с самого начала хотели оказывать давление на наших соперников. И это нам удалось. У нас был высокий процент выигранных единоборств, мы создавали моменты и показали хорошую реализацию. Мы очень довольны своей игрой», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

Ответная встреча состоится в Германии 17 марта.

Лацио — Бавария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029471--lazio-vs-bayern/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10931
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир