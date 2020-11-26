Флик доволен эффективностью «Баварии» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Зальцбургом» в 4-м туре Лиги чемпионов (3:1) отметил, что команда сам усложнила себе задачу в первом тайме. Тем не менее, он доволен победой и эффективностью.
— Мы ставили перед собой цель сегодня решить вопрос с выходом из группы, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Но мы сами усложнили себе жизнь, когда в первом тайме допускали много простых потерь мяча. Во втором тайме мы были лучше и после удаления не испытывали проблем. Я доволен — четвертый матч и четвертая победа. Я очень доволен сегодняшней эффективностью, а позади у нас есть голкипер мирового уровня.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/11/stimmen-zum-cl-heimspiel-des-fc-bayern-gegen-fc-salzburg
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