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Флик доволен эффективностью «Баварии» в Лиге чемпионов

04:40

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над «Зальцбургом» в 4-м туре Лиги чемпионов (3:1) отметил, что команда сам усложнила себе задачу в первом тайме. Тем не менее, он доволен победой и эффективностью.

— Мы ставили перед собой цель сегодня решить вопрос с выходом из группы, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Но мы сами усложнили себе жизнь, когда в первом тайме допускали много простых потерь мяча. Во втором тайме мы были лучше и после удаления не испытывали проблем. Я доволен — четвертый матч и четвертая победа. Я очень доволен сегодняшней эффективностью, а позади у нас есть голкипер мирового уровня.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/11/stimmen-zum-cl-heimspiel-des-fc-bayern-gegen-fc-salzburg

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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