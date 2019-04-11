02:07 | Футбол — Лига чемпионов

Фирмину, Сон, Пике и де Йонг претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

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УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает официальный Твиттер организации, в число кандидатов включены Роберту Фирмину ("Ливерпуль"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Жерар Пике ("Барселона"), Френки де Йонг ("Аякс").

Напомним, Фирмину забил один мяч в матче с "Порту" (2:0), Сон - в матче с "Манчестер Сити" (1:0).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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