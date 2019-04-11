Фирмину, Сон, Пике и де Йонг претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает официальный Твиттер организации, в число кандидатов включены Роберту Фирмину ("Ливерпуль"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Жерар Пике ("Барселона"), Френки де Йонг ("Аякс").

Напомним, Фирмину забил один мяч в матче с "Порту" (2:0), Сон - в матче с "Манчестер Сити" (1:0).

Помогите выбрать Лучшего игрока недели в #ЛигаЧемпионов!



⭐️ Роберто Фирмино

⭐️ Сон Хын Мин

⭐️ Жерар Пике

⭐️ Френки де Йонг



Голосуйте! ➡ https://t.co/js79HuTJJ4 pic.twitter.com/hxwXq6cTiw – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 10 апреля 2019 г.

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