Фирмину, Сон, Пике и де Йонг претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
Как сообщает официальный Твиттер организации, в число кандидатов включены Роберту Фирмину ("Ливерпуль"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Жерар Пике ("Барселона"), Френки де Йонг ("Аякс").
Напомним, Фирмину забил один мяч в матче с "Порту" (2:0), Сон - в матче с "Манчестер Сити" (1:0).
Помогите выбрать Лучшего игрока недели в #ЛигаЧемпионов!– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 10 апреля 2019 г.
⭐️ Роберто Фирмино
⭐️ Сон Хын Мин
⭐️ Жерар Пике
⭐️ Френки де Йонг
Голосуйте! ➡ https://t.co/js79HuTJJ4 pic.twitter.com/hxwXq6cTiw
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