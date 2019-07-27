Фирмину сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов. Фото

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмину сделал татуировку, посвященную команды в Лиге чемпионов.
Фирмину набил на спине изображение самого себя, поднимающего Кубок Лиги чемпионов. В прошлом сезоне "Ливерпуль" завоевал его, обыграв в финале "Тоттенхэм" (2:0). В финальном матче 27-летний нападающий вышел в стартовом составе и провел на поле 58 минут.
В сезоне 2018/19 Фирмину провел 47 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 8 результативных передач.
Roberto Firmino got a tattoo of him lifting the Champions League trophy 🏆— Goal (@goal) July 27, 2019
📸 Instagram: roberto_firmino pic.twitter.com/0Jl8HTeWUG
Загрузка...