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Сегодня, 15:35

Фирмину, Матип и Тиагу могут помочь «Ливерпулю» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера»

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп допустил, что защитник Жоэль Матип, полузащитник Тиагу Алькантара и нападающий Роберту Фирмину смогут выйти на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера».

«В понедельник все тренировались в общей группе. Я не уверен, попадут ли те, кто был травмирован до этого, в заявку, потому что нам нужно посмотреть, как они отреагируют на нагрузки.

Тиагу пропустил всего неделю, с ним, скорее всего, все будет в порядке, но нам нужно все проверить. Матип пропустил 3-4 дня, так что у него все тоже должно быть хорошо. Фирмину отсутствовал немного дольше, это была его первая полноценная тренировка за долгое время, так что нам, возможно, нужно дать ему еще несколько дней для того, чтобы набрать форму», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер» состоится сегодня, 8 марта, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало — в 23.00 (мск). Первая игра закончилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/liverpool-v-internazionale-champions-league-team-news
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