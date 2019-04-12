Фирмину – лучший игрок недели в ЛЧ

Нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмину, который отметился голом и результативной передачей в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Порту" (2:0), признан лучшим футболистом прошедшей игровой недели в турнире. Об этом сообщается в официальном Твиттере ЛЧ.
Ответная встреча пройдет 17 апреля в Португалии.
В текущем сезоне 27-летний Фирмину провел 43 матча за "Ливерпуль", забил 15 голов и отдал 8 голевых передач.
🥇 Роберто Фирмино 🥇– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 12 апреля 2019 г.
Лучший игрок недели 👏👏👏#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/yo8YnC3D0r
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