Фирмину – лучший игрок недели в ЛЧ

Нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмину, который отметился голом и результативной передачей в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Порту" (2:0), признан лучшим футболистом прошедшей игровой недели в турнире. Об этом сообщается в официальном Твиттере ЛЧ.

Ответная встреча пройдет 17 апреля в Португалии.

В текущем сезоне 27-летний Фирмину провел 43 матча за "Ливерпуль", забил 15 голов и отдал 8 голевых передач.