Исполком УЕФА постановил, где пройдут финалы Лиги чемпионов в 2022 и 2023 годах. В 2022-м команды сыграет в Мюхене на «Альянц-Арене», в 2023 — на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, сообщает официальный сайт организации.

Ранее стало известно, что финал 2021 года пройдет в России, в Санкт-Петербурге.

Мюнхен трижды принимал финал Лиги чемпионов. В 1993 году «Марсель» победил «Милан» (1:0) на «Олимпийском» стадионе. В 1997 году «Боруссия» Дортмунд там же выиграла у «Ювентуса» (3:1). А в 2012-м «Бавария» на домашней «Альянц-Арене» проиграла в серии пенальти «Челси».

В 2023 году «Уэмбли» отметит свое 100-летие, если учитывать период до глобальной реконструкции английского стадиона, который теперь вмещает 90 тысяч зрителей. Прежде «Уэмбли» уже семь раз принимал финал Лиги Чемпионов. Последний раз это случалось в 2013 году.

Финал Лиги Европы-2021 пройдет в Севилье, а Суперкубка УЕФА — в Белфасте.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр