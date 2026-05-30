«ПСЖ» — «Арсенал»: лондонцы ведут 1:0 после первого тайма
«Арсенал» обыгрывает «ПСЖ» по итогам первого тайма финала Лиги чемпионов-2025/26 — 1:0.
На 6-й минуте отличился Кай Хаверц, который стал третьим игроком, забившим в финале турнира за две разные команды.
В середине тайма голкипер парижан Матвей Сафонов столкнулся с партнером по команде Маркиньосом и получил повреждение. Однако россиянин смог продолжить игру.
Матч проходит в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала «ПСЖ» — «Арсенал».
Новости