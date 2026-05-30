«Арсенал» обыгрывает «ПСЖ» по итогам первого тайма финала Лиги чемпионов-2025/26 — 1:0.

На 6-й минуте отличился Кай Хаверц, который стал третьим игроком, забившим в финале турнира за две разные команды.

В середине тайма голкипер парижан Матвей Сафонов столкнулся с партнером по команде Маркиньосом и получил повреждение. Однако россиянин смог продолжить игру.

Матч проходит в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена».

Лига чемпионов. Финал.

30 мая, 19:00. Пушкаш Арена (Будапешт)

