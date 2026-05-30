Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:09

«Арсенал» установил антирекорд по точным передачам в первом тайме финала Лиги чемпионов

Алина Савинова

В первом тайме финального матча Лиги чемпионов-2025/26 между «ПСЖ» и «Арсеналом» лондонская команда допустила исторически низкий показатель точности передач.

Как сообщает Opta Sports, «канониры» сделали лишь 69 точных передач за стартовые 45 минут. Это худший результат в первом тайме финала Лиги чемпионов с момента начала сбора подобной статистики (с сезона-2003/04).

При этом российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отметился тремя точными передачами из пяти попыток.

После первого тайма «Арсенал» обыгрывает «ПСЖ» со счетом 1:0.

Матч проходит в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала «ПСЖ» — «Арсенал».

Лига чемпионов. Финал.
30 мая, 19:00. Пушкаш Арена (Будапешт)
ПСЖ
Арсенал

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Сперцян поедет в Саудовскую Аравию, «Спартак» отобрал Пруцева у «Локо», ЦСКА собирает странный тренерский штаб. Трансферные слухи РПЛ
Сборная Франции станет самой дорогой участницей ЧМ-2026 по футболу
Путин продлил временный порядок оформления и маркировки товаров из ЕАЭС
Украинский дрон атаковал здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС
КХЛ объявила об изменении формата плей-офф с сезона-2026/27
Шнайдер спасла провальный сет в матче с Олейниковой. Россиянка — в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Популярное видео
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2026: «ПСЖ» vs «Арсенал»
«ПСЖ» — «Арсенал» в финале Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
«ПСЖ» — «Арсенал»: Дембеле реализовал пенальти и сравнял счет
«ПСЖ» — «Арсенал»: лондонцы ведут 1:0 после первого тайма
Сафонов получил повреждение в финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом»
Анри и Кимпембе вынесли кубок Лиги чемпионов перед финалом «ПСЖ» — «Арсенал»
Хаверц стал третьим игроком, забившим в финале Лиги чемпионов за две разные команды
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«ПСЖ» — «Арсенал»: лондонцы ведут 1:0 после первого тайма

«ПСЖ» — «Арсенал»: Дембеле реализовал пенальти и сравнял счет

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости