«Арсенал» установил антирекорд по точным передачам в первом тайме финала Лиги чемпионов

В первом тайме финального матча Лиги чемпионов-2025/26 между «ПСЖ» и «Арсеналом» лондонская команда допустила исторически низкий показатель точности передач.

Как сообщает Opta Sports, «канониры» сделали лишь 69 точных передач за стартовые 45 минут. Это худший результат в первом тайме финала Лиги чемпионов с момента начала сбора подобной статистики (с сезона-2003/04).

При этом российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отметился тремя точными передачами из пяти попыток.

После первого тайма «Арсенал» обыгрывает «ПСЖ» со счетом 1:0.

Матч проходит в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена».