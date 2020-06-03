Финал Лиги чемпионов может пройти в Португалии

Финал Лиги чемпионов может состояться не в Стамбуле (Турция), а в Португалии. На это намекнул президент страны Арсело Ребело де Соуза. Ранее сообщалось, что последние стадии турнира пройдут в Лиссабоне.

— У меня такое чувство, что в августе у нас могут быть хорошие новости в отношении международного футбола в Португалии, — приводит слова президента Португалии Marca. — Мы не собираемся торопиться. Не хотим видеть прогресс, за которым сразу последуют неудачи.

Ранее Лига чемпионов-2019/20 была прервана из-за пандемии коронавируса. Планируется, что соревнования возобновятся в августе. Новая дата пока не объявлена.