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Финал Лиги чемпионов может пройти в Португалии

12:26
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Финал Лиги чемпионов может состояться не в Стамбуле (Турция), а в Португалии. На это намекнул президент страны Арсело Ребело де Соуза. Ранее сообщалось, что последние стадии турнира пройдут в Лиссабоне.

— У меня такое чувство, что в августе у нас могут быть хорошие новости в отношении международного футбола в Португалии, — приводит слова президента Португалии Marca. — Мы не собираемся торопиться. Не хотим видеть прогресс, за которым сразу последуют неудачи.

Ранее Лига чемпионов-2019/20 была прервана из-за пандемии коронавируса. Планируется, что соревнования возобновятся в августе. Новая дата пока не объявлена.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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