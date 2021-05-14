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Финал Лиги чемпионов 2023 года перенесли из Мюнхена в Стамбул

13:02

Финальный матч Лиги чемпионов 2023 года по футболу перенесен из Мюнхена в Стамбул, информирует ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

УЕФА 13 мая перенес финал Лиги чемпионов 2021 года между английскими клубами «Манчестер Сити» и «Челси» из Стамбула в Порту в связи с тем, что всем прибывшим из Турции в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

УЕФА провел переговоры с Федерацией футбола Турции, в результате которых стороны достигли договоренности о проведении финального матча турнира в Стамбуле в 2023 году.

Ранее планировалось, что финальная встреча Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в Мюнхене на «Альянц-Арене». В 2022 году финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11372017

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