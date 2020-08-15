Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Филиппе Коутинью — о победе над «Барселоной»: «Я счастлив!»

09:38
Теги:

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутинью поделился впечатлениями от победы над «Барселоной» (8:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Бразилец выступает за мюнхенскую команду на правах аренды из каталонского клуба. Коутинью вышел на замену и оформил дубль.

— Это был очень важный матч между двумя клубами, являющимися одними из самых сильных в мире, — цитирует Daily Mail Коутинью. — Я счастлив, что мы победили и вышли в полуфинал.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир