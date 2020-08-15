Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутинью поделился впечатлениями от победы над «Барселоной» (8:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Бразилец выступает за мюнхенскую команду на правах аренды из каталонского клуба. Коутинью вышел на замену и оформил дубль.

— Это был очень важный матч между двумя клубами, являющимися одними из самых сильных в мире, — цитирует Daily Mail Коутинью. — Я счастлив, что мы победили и вышли в полуфинал.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».