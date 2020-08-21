Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутинью заявил, что еще не задумывался о своем будущем после сезона-2019/20.

Бразилец выступает за мюнхенскую команду на правах аренды из «Барселоны», ранее в СМИ появлялась информация о том, что игрок будет продан из каталонского клуба этим летом.

— Я пока не думал о своем будущем, потому что полностью сосредоточен на финале Лиги чемпионов, — цитирует Goal.com Коутинью. — Все мысли — только о предстоящем матче. Для нас это будет уникальная возможность, я очень рад оказаться в финале ЛЧ.

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.