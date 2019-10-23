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Филипп Клеман: «Если начинаешь играть хотя бы на один процент хуже, «ПСЖ» тебя за это наказывает»

04:08
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Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман после поражения от «ПСЖ» в матче 3-го тура Лиги чемпионов (0:5) отметил, что игра развалилась после 60-й минуты.

— Соперник поздравил меня с тем, как мы играли на протяжении первого часа, — цитирует пресс-служба УЕФА Клемана. — Во Франции с ним мало кто так играет. Но это и есть единственная возможность попробовать чего-то добиться в матче против «ПСЖ».

Впрочем, в последние 30 минут все развалилось. Команде по-прежнему надо учиться скрывать свое разочарование от очередного пропущенного мяча и продолжать делать свою работу. Если начинаешь играть хотя бы на один процент хуже, «ПСЖ» тебя за это наказывает. Поэтому они и входят в число трех лучших клубов Европы.

Брюгге — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027065/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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