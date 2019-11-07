Филипп Клеман: «Бельгийские клубы давно не играли так против сильных мира сего»

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман после поражения от «ПСЖ»? в 4-м туре Лиги чемпионов признался, что гордится командой. По его мнению, такая игра даст заряд уверенности.

— Прежде всего, я горд командой, — цитирует пресс-служба УЕФА Клемана. — Мы осмелились на равных сразиться с одной из лучших команд мира. Полагаю, бельгийские клубы давно не играли так против сильных мира сего. Это явно даст нам новый заряд уверенности.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей