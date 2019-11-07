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Филипп Клеман: «Бельгийские клубы давно не играли так против сильных мира сего»

03:42
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Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман после поражения от «ПСЖ»? в 4-м туре Лиги чемпионов признался, что гордится командой. По его мнению, такая игра даст заряд уверенности.

— Прежде всего, я горд командой, — цитирует пресс-служба УЕФА Клемана. — Мы осмелились на равных сразиться с одной из лучших команд мира. Полагаю, бельгийские клубы давно не играли так против сильных мира сего. Это явно даст нам новый заряд уверенности.

ПСЖ — Брюгге

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027073/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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