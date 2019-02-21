Филипе Луис: "Центральные защитники "Атлетико" - невероятные игроки"

Защитник "Атлетико" Филипе Луис после победы над "Ювентусом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил игру центральных защитников. Также он признал, что Диего Симеоне проделал отличную работу.

- Наши центральные защитники - невероятные игроки, - цитирует официальный сайт УЕФА Луиса. - Иногда они забивают, такое тоже случается. Защитники забивают и мы побеждаем, это доказывает, что мы семья, что мы вместе. Они герои, но ради этого упорно трудилась вся команда.

"Ювентус" - большая, очень большая команда. У них немало опасных игроков, но мы много тренировались, просмотрели много видео и знали, как их остановить. Это не всегда срабатывает, но сегодня получилось. Тренер проделал отличную работу, но необходимо продолжать трудиться, потому что ничего еще не решено.