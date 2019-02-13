Фил Невилл: "Сейчас просто невозможно отпустить Сульшера из "МЮ"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл уверен, что руководство клуба должно в конце сезона заключить полноценный контракт с исполняющим обязанности главного тренера Уле Гуннаром Сульшером. Норвежец принял "МЮ" в декабре после отставки Жозе Моуринью. Под его руководством команда выиграла 10 из 11 матчей и 1 свела вничью. Соглашение с ним заключено до конца сезона, летом руководство определится с кандитатурой постоянного главного тренера.

- Думаю, руководство "МЮ" знает, что будет делать, и я бы на их месте доверился бы Уле Гуннару Сульшеру, - цитирует Mirror Невилла. - Сейчас просто невозможно его отпустить. Мы как будто смотрим на старый добрый "Ман Юнайтед".

Помимо Сульшера, главным фаворитом на должность главного тренера "МЮ" считается рулево "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино.

В эти минуты "МЮ" проводит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ".