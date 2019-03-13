01:19 | Футбол — Лига чемпионов

Фил Фоден: "Просто пытаюсь получать удовольствие от футбола"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден после разгромной победы над "Шальке" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:0) отметил, что постоянно учится. 18-летний англичанин на 64-й минуте вышел на поле, а на 76-й забил гол.

- Каждый раз, когда я выхожу на поле, то просто пытаюсь получать удовольствие от футбола, - цитирует официальный сайт УЕФА Фодена. - Я стараюсь концентрироваться и совершенствоваться. Мне нравится забивать голы.

В такой команде постоянно учишься - в раздевалке, на боковой линии и на поле. Я учусь каждый день. Я буду стараться прогрессировать каждый день. В "Сити" собраны отличные ребята и прекрасные игроки, так что мне здесь очень нравится.

Манчестер Сити - Шальке-04

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026855/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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