Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:45

«Фейеноорд» — «Спарта»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Фейеноорд» и «Спарта» проведут матч в Лиге чемпионов 11 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Getty Images

«Фейеноорд и Спарта» проведут матч в 6-ом туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря. Игра пройдет на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме (Нидерланды) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Транслировать встречу «Фейеноорд» — «Спарта» будет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов (интересные моменты в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Фейеноорд» — «Спарта» также изучайте в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
Спарта П

В пятом туре общего этапа «Фейеноорд» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3), а «Спарта» уступила «Атлетико» (0:6).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Спарта (Прага)
ФК Фейеноорд
Читайте также
Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве
СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря
Киев отверг предложение Венгрии о прекращении огня и обмене пленными на Рождество
Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на аэродром в Таганроге ракетами ATACMS
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
Макгиди вспомнил, как в раздевалку «Спартака» принесли сумку с деньгами
Популярное видео
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Бенфика» — «Болонья»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«Ювентус» — «Ман Сити», «Арсенал» — «Монако», «Боруссия» — «Барселона». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей 11 декабря
«Лилль» — «Штурм»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«Атлетико» — «Слован»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бенфика» — «Болонья»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости