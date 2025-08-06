Футбол
6 августа, 23:59

«Фейеноорд» в концовке вырвал победу над «Фенербахче» в первом матче отбора Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Фейеноорд» дома победил «Фенербахче» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов — 2:1.

Хозяева вышли вперед на 19-й минуте, отличился Квинтен Тимбер. На 86-й минуте турецкий клуб сумел отыграться благодаря голу Софьяна Амрабата, но «Фейеноорд» вырвал победу в концовке — на 90+1-й минуте забил Анис Хадж-Мусса.

Единственным голом на 19-й минуте отметился полузащитник хозяев Квинтен Тимбер.

Ответный матч состоится в Стамбуле 12 августа

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг.
06 августа, 22:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
2:1
Фенербахче

Источник: Сетка отбора Лиги чемпионов
  • тихоновнавсегда

    ...Единственным голом на 19-й минуте отметился полузащитник хозяев Квинтен Тимбер..... Игнатушка!А что это за фраза в концовке?Ты свою писулю читал?

    07.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Автор вырывают "у", а глумятся "над"... Вы в падежах родного языка разбираетесь? Когда употреблять родительный, когда - творительный, а когда - дательный? Может, снова учебник почитать? Обновить в памяти изученное, изучить непройденное...

    07.08.2025

    Takayama

