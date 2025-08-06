«Фейеноорд» в концовке вырвал победу над «Фенербахче» в первом матче отбора Лиги чемпионов
«Фейеноорд» дома победил «Фенербахче» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов — 2:1.
Хозяева вышли вперед на 19-й минуте, отличился Квинтен Тимбер. На 86-й минуте турецкий клуб сумел отыграться благодаря голу Софьяна Амрабата, но «Фейеноорд» вырвал победу в концовке — на 90+1-й минуте забил Анис Хадж-Мусса.
Ответный матч состоится в Стамбуле 12 августа
Источник: Сетка отбора Лиги чемпионов
