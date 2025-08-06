«Фейеноорд» и «Фенербахче» встретятся в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов в среду, 6 августа. Игра на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг.

06 августа, 22:00. De Kuip (Роттердам)

Ключевые события и результат игры «Фейеноорд» — «Фенербахче» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Ответный матч соперников состоится 12 августа в Стамбуле (Турция).

Победители этапа выйдут в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие — в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы.