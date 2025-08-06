«Фейеноорд» — «Фенербахче»: онлайн-трансляция матча отборочного раунда Лиги чемпионов
«Фейеноорд» и «Фенербахче» сыграют Лиге чемпионов 6 августа
«Фейеноорд» и «Фенербахче» встретятся в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов в среду, 6 августа. Игра на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Фейеноорд» — «Фенербахче» можно отслеживать в нашем матч-центре.
Ответный матч соперников состоится 12 августа в Стамбуле (Турция).
Победители этапа выйдут в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие — в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы.
Новости