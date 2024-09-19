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Сегодня, 18:45

«Фейеноорд» — «Байер»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Фейеноорд» сыграет с «Байером» в 1-м туре Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Фейеноорд» принимает «Байер» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Матч пройдет на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды) и начнется в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Фейеноорд» — «Байер» покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Доступ к контенту стриминговой площадки возножен при наличии подписки.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Фейеноорд» — «Байер» можете отследить в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 19:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
Байер

Соперники попали в общий этап Лиги чемпионов напрямую. «Байер» стал чемпионом Германии, «Фейеноорд» стал вторым в голландской лиге.

ФК Байер
ФК Фейеноорд
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