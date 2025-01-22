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«Фейеноорд» — «Бавария»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

«Фейеноорд» и «Бавария» сыграют в 7-м туре Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Фейеноорд» и «Бавария» сыграют в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Матч состоится на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Фейеноорд» — «Бавария» можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех встреч игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
Бавария

Трансляцию матча в Роттердаме в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» (контент стримингового сервиса доступен по подписке).

После шести туров общего этапа «Фейеноорд» набрал 10 очков и занимал 18-е место в таблице, у «Баварии» — 12 очков и 10-я строчка. Предыдущим соперником роттердамцев была пражская «Спарта» (4:2), у мюнхенцев — «Шахтер» (5:1).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Фейеноорд
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