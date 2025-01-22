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«Фейеноорд» — «Бавария»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Фейеноорд» и «Бавария» проведут матч в Лиге чемпионов 22 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Бавария» пройдет в среду, 22 января, на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Основные события игры «Фейеноорд» — «Бавария» доступны в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
Бавария

Транслировать игру в Роттердаме в прямом эфире будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Онлайн-платформа запустит мультикаст — переклички всех вечерних встреч Лиги чемпионов с 23.00 мск.

У «Фейеноорда» после шести туров общего этапа 10 очков и 18-е место в турнирной таблице, «Бавария» набрала 12 очков и шла 12-й.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Фейеноорд
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