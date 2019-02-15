Фертонген стал игроком недели в Лиге чемпионов

Защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген был признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В первом матче 1/8 финала с "Боруссией" (3:0) Фертонген забил один гол, еще по одному разу отобрал мяч и вынес его, а также, отдавал передачи с точностью 83%. Помимо бельгийца, на звание лучшего футболиста недели претендовали вратарь "Реала" Тибо Куртуа, полузащитник "ПСЖ" Марко Вератти и хавбек "Ромы" Николо Дзаньоло.

Второй матч между "Тоттенхэмом" и "Боруссией" пройдет во вторник, 5 марта. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию игры

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